Ehefrau in Oberwaltersdorf getötet: Zweitägiger Mordprozess startete

Zunächst hatte er ausgesagt, das Opfer tot aufgefunden zu haben. Der Mann bekannte sich zum Mordvorwurf nicht schuldig, der Verteidiger plädierte auf Totschlag. "Ich habe meine Frau getötet. Durch die Kränkung und Demütigung hat es mir die Füße weggezogen", sagte der Niederösterreicher. Ein Urteil ist für Donnerstag geplant.

Der Angeklagte soll die 57-Jährige am 24. August des Vorjahres in den Morgenstunden mit 15 wuchtigen Schlägen mit einem Spitzmeißel gegen den Kopf umgebracht haben, sagte die Staatsanwältin. Das Opfer starb an einem Schädel-Hirn-Trauma. Nach der Tat hatte der Mann die Katzenklappe aufgeschnitten und damit laut Verteidiger Michael Dohr "stümperhaft einen Einbruch fingiert". Weil das Einfamilienhaus von Kameras umgeben war, soll der Angeklagte einen Kurzschluss verursacht haben. Die Tatwaffe soll er in einem Windschutzgürtel entsorgt und vorgegeben haben, er habe seine Frau tot aufgefunden.

Bei der Kriminalpolizei und vor der Haft- und Rechtsschutzrichterin soll der Pensionist sinngemäß behauptet haben, dass ein unbekannter Einbrecher seine Frau umgebracht habe. Dem Angeklagten wird deshalb auch angelastet, die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung wissentlich vorgetäuscht zu haben. Zu diesem Vorwurf bekannte sich der 65-Jährige schuldig. Er sei zu feige gewesen, die Tötung zu gestehen, sagte der Angeklagte: "Ich habe geglaubt, ich kann durch dieses Lügengerüst die Tat verschleiern." Er entschuldigte sich vor Gericht auch dafür, dass er die Zuständigen im Zuge der Ermittlungen "so vorsätzlich angelogen" habe. Daten auf der Uhr des Mannes sollen Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht haben.

Verteidiger Michael Dohr sprach von einer "Spontantat aufgrund eines Gefühlsausbruchs". "Es gibt absolut kein Motiv, warum er das getan hat", betonte der Rechtsanwalt. Das vermögende Paar war laut Dohr seit 18 Jahren zusammen, davon 16 Jahre verheiratet. Die beiden "haben ein schönes Leben gehabt und es ist ihnen wirklich gut gegangen", sagte der Rechtsanwalt. Die ersten Gewitterwolken seien aufgezogen, als die Frau an Krebs erkrankte. In den Wochen vor der Tat stellte sich laut dem Verteidiger eine "besondere Kälte" in der Beziehung ein. Sein Mandant "war verzweifelt, er wusste weder ein noch aus", meinte der Verteidiger.

Am Morgen der Tat sei es "durch eine plötzliche Kränkung" zur Tat gekommen, sagte Dohr. Die Frau habe den Angeklagten zurückgewiesen, als er zu ihr ins Bett wollte. "Aus einem Gefühlsausbruch heraus hat er plötzlich eine Eisenstange geholt und seiner Frau damit 15 Mal auf den Kopf geschlagen", so der Verteidiger. "Nachdem er gesehen hat, was er getan hat, hat er überlegt, wie er da rauskommt", und den Einbruch vorgetäuscht.

"Es gibt meines Erachtens nach einen objektiven Beweis, dass diese Tat niemals geplant war", erklärte der Verteidiger. Laut Pulsuhr hatte der Angeklagte wenige Minuten vor der Tat eine Pulsfrequenz von 66. Um 7.01 Uhr hatte der Wert 190 betragen, 47 Minuten später noch 109.

Für Dienstag war neben der Befragung des Beschuldigten u. a. die Erörterung von Gutachten geplant. Der Geschworenenprozess wird am Donnerstag fortgesetzt.