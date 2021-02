Auch wenn der Fetzenzug an dem im Salzkammergut "Fetzenmontag" genannten Hochfaschingstag heuer ausfiel, fanden sich die traditionell gekleideten Narren in losen Gruppen zusammen. Dabei waren es am Nachmittag vor allem die Abstandsbestimmungen, die ihnen zu schaffen machten - die sie aber nach Abmahnung befolgten. Zu späterer Stunde standen dem lustigen Treiben die Ausgangsbeschränkungen entgegen, was in 34 Anzeigen gipfelte. Drei weitere Anzeigen gab es, weil kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde, zwei wegen fehlenden Abstands und eine wegen verbotenen Ausschanks. Zwei Pkw-Lenkern wurde der Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen.