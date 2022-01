Erneut Corona-Demo in Wien

Am frühen Nachmittag versammelten sich einige tausend Teilnehmer am Heldenplatz und am daneben liegenden Maria-Theresien-Platz. Zu gröberen Zwischenfällen kam es laut Polizei vorerst nicht.

Die Demonstranten waren mit den üblichen Schildern - unter anderem gegen den geplanten "Impfzwang" - ausgestattet. Für den akustischen Protest nutzten sie etwa Kuhglocken, Tröten und Pfeifen.

Für 15 Uhr war ein Marsch um den Ring angekündigt. Dann rechnet die Polizei mit temporären Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt. Im Einsatz stehen über 1.000 Beamte, darunter auch Polizisten aus anderen Bundesländern.