Toter nach Wackelsteinfestival gefunden: Ermittlungen laufen

Es sollte wieder ein Festival „rund um einen der letzten wirklich wackelnden Wackelsteine“, an einem „zauberischen Platz im Herzen des Waldviertels“ werden, wie es auf der Website der Veranstaltung zu lesen ist. Doch das 15. Wackelsteinfestival wird im Nachhinein von einem weniger erfreulichen Ereignis überschattet: Am Dienstag wurde, wie die Polizei bestätigt, eine männliche Leiche in einem Wohnmobil gefunden.

Besucher kommen am Festivalwochenende üblicherweise von rundherum in die Gemeinde Amaliendorf-Aalfang. So auch der Verstorbene, der laut Polizei aus dem Raum St. Pölten kam und während der Veranstaltungstage als Camper vor Ort gewesen sein dürfte. Die Ermittlungen laufen demnach noch, von einem Gewaltverbrechen gehe man nicht aus.