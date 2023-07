38. Austrian Bowl: Neun Sekunden vor Schluss holen Dragons den Sieg

Es war ein besonderes Finale der Austrian Football League zwischen den Titelverteidigern Danube Dragons und Rekordmeister Vienna Vikings. Beide Wiener Klubs boten heimische Quarterbacks auf. Der routinierte Nationalteamspieler Alex Thury (Dragons) und der erst 18-jährige Michi Szabo (Vikings) stehen für die positive Entwicklung im heimischen Football. In den beiden bisherigen Duellen der beiden Teams gab es jeweils Heimsiege. Für Spannung war also gesorgt.

Entscheidend war letztlich ein Touchdown-Pass von Alexander Thury zu Devin Childress neun Sekunden vor Schluss. Die Vikings waren mit der Entscheidung nicht einvestanden, weil sie meinten dass der US-Legionär nicht mit beiden Füßen den Boden im Feld berührt hätte. Schon davor war ein Catch von Mario Flores umstritten, da unklar war, ob er die ganze Zeit völlige ontrolle über den Ball hatte. Aber die Vikings haben die Niederlage am Ende doch vor allem sich selbst zuzuschreiben. Sie verabsäumten es, nach einem Touchdown-Run von Kevin Wojta, davonziehen. Und ein zu kurzes Fieldgoal aus 41 Yards sechseinhalb Minuten vor Schluss ließ die Dragons am Leben.

Blitzstart bringt die Vikings in komfortable Position

Topmotiviert waren die Vikings ins erste Quarter gestartet und Runningback Kevin Wojta marschierte eindrucksvolle 55 Yards übers Feld, durchbrach zwei Tackles und sorgte nach etwas mehr als einer Minute für die 6:0-Führung des Rekordmeisters, der seit 2017 auf einen Titelgewinn warten muss. 2018, 2019 und 2021 siegten die Swarco Raiders aus Tirol (2020 fiel wegen Covid aus) und im letzten Jahr trugen eben die Dragons den Titel davon. Kevin Voznyak sorgte für die gelungene Erhöhung und so ging es mit 7:0 weiter.

Die Dragons bekamen bei ihrem ersten Drive kein Bein auf den Boden und rasch wechselte erneut der Ballbesitz. Und das nahe der Endzone der Dragons. Die konnten aber zumindest das schlimmste verhindern. Vikings-Headcoach Ivan Zivko begnügte sich mit einem Fieldgoal, das Voznyak perfekt exekutiert hat - 10:0. So ging es auch ins zweite Viertel.

Vikings schlagen aus Überlegenheit zu wenig Kapital

Am nächsten einem weiteren Touchdown kamen die Vikings in der ersten Halbzeit erst im letzten Drive des zweiten Viertel. Aber Runningback Davonte Jordan brachte den Ball trotz mehrere Versuche nicht in die Endzone. Kicker Voznyak erwies sich zumindest erneut als treffischer und sorgte für den 13:0-Pausenstand. Die Dragons waren damit noch gut bedient. Es unterliefen ihnen jede Menge Fehler, die aber die Truppe von Ivan Zivko nicht zu nutzen verstand. Das Special Team der Dragons patzte bei einem Punt, aber ebenso wie auch bei einer Interception durch Zoltan Golit und einem Forced Fumble von Marcel Kovarik, den ebenfalls Golit sicherte, konnten die Violetten kein Kapital schlagen. Zur Halbzeit hatten die Dragons nur vier First Downs und 74 Offense Yards am Konto und waren mit ihrer Offense kein einziges Mal in der Hälfte der Vikings!

Kurioser Touchdown leitet Wende ein

Die zweite Halbzeit präsentierte sich dann aber konträr zur ersten. Der Titelverteidiger war doch nicht gewillt, die Trophäe von Bildhauer Professor Wolf Mantler, die dieser auch heuer wieder persönlich in die NV-Arena getragen hat, kampflos abzugeben. Hakeem Kinard, der später auch zum MV gewählt wurde, erzielte den Touchdown zum 7:13. Ein Touchdown, der kurios zustande kam. Eine Interception durch Elijah Reed brachte die Vikings in Ballbesitz. Es gelang ihnen aber kein First Down. Ein schlechter Snap beim Punt, Gabor Sviatko kickt den Ball durch die Endzone, was normalerweise als Safety gewertet würde. Die Dragons lehnen die Strafe aber ab, übernehmen lieber den Ball nur zwei Yards von der Vikings-Endzone und erzielen tatsächlich von dort ihren ersten Touchdown durch den Import-Linebacker. David Staltner sorgte auch für einen guten PAT-Kick.

Childress hält Hoffnungen der Dragons mit tollem Catch am Leben

Danach wogte das Spiel hin und her, wobei die Abwehrreihen dominant agierten. Die Vikings standen sechseinhalb Minuten vor dem Ende knapp vor der Endzone. Wieder entscheiden sie sich für ein Fieldgoal, aber ander als im ersten Durchgang hatte auch Voznyak sein Zielwasser nicht getrunken. Aber aus 41 Yards war der Versuch auch recht ambitioniert. Die Partie wurde immer spannender und Widereceiver Devin Childress hielt einen Drive mit einem tollen Catch in der Mitte des Feldes nach 20-Yards-Pass von Quarterback Alex Thury für die Dragons am Leben. Nun war Crunchtime angesagt. Noch fünf Minuten zu spielen. Zweimal tauschte noch der Ballbesitz und die Zeit lief gegen die Dragons. 66 Sekunden vor Schluss erhielten sie nochmals den Ball, mussten aber übers ganze Feld marschieren.

Mehr Drama geht nicht

Es gelingt den Dragons ein First Down an der Mittellinie und nach einer Strafe gegen die Vikings wegen eines zu späten Hits bringt die Dragons plötzlich in Schlagdistanz. Ein sehr enges weiteres First Down und eine Pass-Interference-Strafe beschert den Dragons ein First und Goal bei noch 34 Sekunden auf der Uhr. Also die Chance auf vier Versuche in die Endzone! Widereceiver Devin Childress stellt tatsächlich neun Sekunden vor Schluss die Partie auf den Kopf - 13:13. Und David Staltner mit einem weiteren PAT-Kick sorgt sogar für die Führung. Das letzte Play der Vikings mit dreieinhalb Sekunden auf der Uhr kann natürlich nur ein Hail-Mary-Pass sein. Elijah Franklin Reed hat auch die Hand am Ball, doch letztlich wird er von Julian Meidl entscheidend gestört und das Ei letztlich sogar noch von Hakkem Kinnard intercepted. Die Floridsdorfer sind somit Back-to-Back Austrian-Bowl-Champion!

Und die Grünen feierten am Ende ihren insgesamt dritten Titel nach 2010 und 2022 entsprechend ausgelassen. Die „Wikinger“ müssen als Rekordchampion weiter auf ihre 15. Meisterschaft warten, 2020 gewannen sie eine „Best of three“-Finalserie in der CoV-Pandemie, zuletzt eine Austrian Bowl gewann das Team, das heuer 40. Geburtstag feiert, 2017.

Stimmen bei der Pressekonferenz

Dragons-Quarterback Alex Thury bedankte sich bei der Pressekonferenz dann ausdrücklich bei der Defense. „Sie hat uns das Spiel offengehalten. Für uns in der Offense war es schwierig in Fahrt zu kommen. Die Vikings-Defense präsentierte sich auch als extrem stark. Wir hatten zunächst keine Antworten. Dann haben wir aber eine Minute, und das ist das, was sich ein Quarterback wünscht. Ich bin so froh, dass es dann mit diesem einen Spielzug für uns noch aufgegangen ist. Und jetzt sind wir Meister!“ Zumindest der Score habe ihm immer Hoffnung gegeben. „Die Vikings waren zwar lange dominant, aber es war für uns immer alles noch möglich“, meinte der Nationalteam-Quarterback, der bereits heute Sonntag in einer Woche (live in ORF Sport+) mit seinen Kollegen im EM-Halbfinale in Innsbruck auf Italien trifft. Dort wird auch Vikings-Headcoach Ivan Zivko mit dabei sein. Vorerst gilt es für ihn aber, diese bittere Niederlage zu verarbeiten: „Wenn wir die Zeit herunterlaufen, ist es erledigt. Aber der letzte Drive ist so gewaltig gegen uns gelaufen“, hadert er auch mit den Schiedsrichtern. Wobei aber Childress definitiv bei seinem Catch, der den Drive an der Spielfeldhälfte fortsetzte, mit beiden beinen am Boden war, wie ein NÖN-Foto beweist. Zivko hat es offenbar anders gesehen. Von den Vikings auch bei der Pressekonferenz im VIP-Bereich im Anschluss ans Spiel dabei war Michael Hinterwirth-Haider. Der O-Liner gratulierte fair den Gegnern und ließ mit einer Ankünigung aufhorchen. „Es war definitiv meine letzte Austrian Bowl“, wird er seine Karriere wohl beenden.

Julian le Play rockte die Pausenshow

Ein Highlight war die Halftimeshow, die auch heuer von Schagerl Parkettlager präsentiert wurde. Mit Julian le Play trat ein leuchtender Stern im heimischen Musikhimmel auf. Zuletzt rockte der 32-Jährige die Hauptbühne beim Donaufestival, heute spielte er zwei seiner größten Hits in der NV-Arena.

Silverbowl: Knights erwischten Amstettner am falschen Fuß

Bei der Silverbowl im Vorprogramm am Nachmittag galten eigentlich die Amstettner als leichte Favoriten, nachdem sie heuer im Grunddurchgang der Division I ungeschlagen geblieben sind und auch in den Play-off locker ins Endspiel durchmarschiert sind. Die Knights mussten hingegen gegen im Play-off gegen die Cineplex Hohenems in die Overtime, ehe sie als Finalisten feststanden. Doch dass Finals eigene Gesetze haben, zeigte zumindest die erste Halbzeit. Viele Eigenfehler und immer wieder gelbe Flaggen gegen sich, zermürbten die Amstettner, die mit einem 3:20-Rückstand in die Pause gingen. Die Niederösterreicher um Headcoach Brandon Moore, der selbst als Defensive Back einige Male Schlimmeres verhinderte, haben aber tatsächlich die erhoffte Steigerung gezeigt und das Spiel noch spannend gemacht.

Knights bringen Sieg knapp über die Zeit

In der zweiten Halbzeit war es Benjamin Liedlbauer, der mit seinem Touchdown die Amstettner auf 20:10 heranbrachte. Dabei verletzte sich der Thunder-Runningback zwar am Knöchel, ließ aber nur einen Drive aus, bei dem er bandagiert wurde. Auch Headcoach Moore hatte leichte Verletzungsprobleme. Trotzdem kämpften die Niederösterreicher verbissen weiter und belohnten sich mit dem 16:20 durch Philip Hofschwaiger. Auch er verletzte sich beim Touchdown, aber auch für ihn gab es kein Aufgeben. Leider wurde die Erhöhung versemmelt, sodass es beim vier Punkte Rückstand blieb, man also weiterhin einen Touchdown benötigte. 3:36 Minuten vor dem Ende, riskierte Moore alles und ließ einen vierten Versuch Mitte des Felds bei noch vier Yards zu gehen ausspielen. Tatsächlich hatte Hochschwaiger seinen Hand am Ball, konnte ihn aber nicht unter Kontrolle bringen. Die Wiener erobert somit den Ball und gaben ihn nicht mehr ab. Die Knights siegten doch etwas überraschend die Silverbowl mit 20:16.

Defensiveback Julius Weissenbach wurde zum MVP des Silverbowlspiels gewählt. Der Youngster konnte ein Glück kaum fassen. Foto: Claus Stumpfer

Massenweise Ehrungen und Abschiede nach einer großartigen AFL-Saison

In der Pause zwischen den beiden Spielen nahm Österreichs Footballpräsident Michael Eschlböck zahlreiche Ehrungen vor. Auch Flagfootball und Nachwuchsteams wurden vor den Vorhang geholt.

Zwei neue Hall-of-Fame-Mitglieder

Im Waldviertel geboren, spielte Gerhard Bräuer in seiner Jugend zunächst Fußball. Als daraufhin die Idee entstand, ein Footballteam im Waldviertel zu gründen, war der nun 62-Jährige von Anfang an mit dabei. Der Verein wanderte vom Waldviertel über Mauer in die Südstadt, bis die Rangers unter Bräuer als Obmann in Mödling ihre Heimat fanden, in der sie bis heute noch spielen. Von 1986 bis 2012 spielte Bräuer aktiv für die Rangers. Seinen größten Wunsch – ein Spiel mit seinem Sohn Benjamin zu spielen – erfüllte sich Gerhard Bräuer bei einem Charityspiel von Schiedsrichtern gegen die Rangers in Zwentendorf. Nach diesem Spiel hing er seine Footballschuhe an den Nagel. Seit 1998 ist Bräuer Obmann der Rangers und mit Herz, Seele und viel Zeit für seine zweite Familie immer zur Stelle. Seine Liebe zum Sport gibt Bräuer seit vielen Jahren an die Nachwuchsspieler der Rangers weiter. Ebenfalls war der 62-Jährige vor einigen Jahren Coach der U14-Auswahl des österreichischen Nationalteams. Seit 2022 ist Gerhard Bräuer ebenfalls Obmann des niederösterreichischen Footballlandesverbands: „Die Faszination des Sportes, den man selbst ausgeübt hat, an den Nachwuchs weiterzugeben, zu sehen wie sich die nächste Generationen entwickeln, das ist das Schöne am Trainerdasein“, meinte das frischgebackene Hall-of-Fame-Mitglied

Robert Riedl war jahrelang „nur“ als Offensive-Coach und Quarterback des Flag-Football-Teams Vienna Constables bekannt. Dies änderte sich 2008, als er die Position des Headcoaches des Frauennationalteams übernahm. Das gezahlte Lehrgeld bei der ersten Weltmeisterschaft 2008 in Montreal sollte die einzige Großveranstaltung sein, bei der unter Riedl kein Halbfinale erreicht wurde. Die WM 2008 war der Start für eine erfolgreiche Reise, die schon bei der folgenden Europameisterschaft in Belfast, Nordirland (2009) ihr erstes Highlight fand: Im Finale setzte sich Österreich gegen haushoch favorisierte Finninnen zum Gewinn des ersten Europameistertitels durch. Mit dem ersten EM-Titel formte sich auch ein Mannschaftskern, der über Jahre zusammen blieb. Weitere drei EM-Titel folgten (2011, 2013, 2015), ebenso zweimal Bronze (2010, 2014) und einmal Silber (2016) bei Weltmeisterschaften. Nach der WM 2016 legte Riedl sein Amt als Headcoach nieder. Heute ist Riedl wieder bei den Vienna Constables aktiv – als Offense-Coordinator der Frauen.

Die MVP's der regulären Saison

Offense-MVP - Devontae Jordan, Running Back AFC Vienna Vikings: Back-to-Back Offensive-MVP ist Devontae Jordan! Er kam zwar erst nach Woche vier zu den AFC Vienna Vikings zurück, konnte in nur sechs Spielen dennoch 818 Net Rushing Yards erzielen und lag somit mehr als 250 Net Yards vor dem zweitplatzierten Fritz Bleckmann. Jordan verbuchte für sein Team in der Regular Season zehn Touchdowns – noch viel mehr stoch der US-Import aber im Play-off bei den Prague Black Panthers heraus, in welchem er alle Touchdowns der Vikings beisteuerte und damit maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der Vikings hatte.

Defense-MVP- Paul Schachner, Defensive Back Danube Dragons: Die Danube Dragons stellten in dieser Regular Season zweifelsfrei die stärkste Defense der Liga. In zehn Spielen ließen die Wiener nur 1.433 Yards zu, das sind lediglich 143.3 zugelassene Yards pro Spiel. Einer der wichtigsten Puzzleteile der Dragons-Defense ist Paul Schachner: Der Defensive Back, der auch Teil des österreichischen Nationalteams ist, führt die so starke Dragons-Defense an.

Youngster of the Year - Valentin Bader, Linebacker Thalheim Graz Giants: Von einer 3:7-Saison 2022 zu einer 8:2-Saison 2023. Die Thalheim Graz Giants zeigten sich heuer wieder äußerst stark, fixierten früh den Einzug in die Play-offs. Ein wichtiger Bestandteil der insgesamt jungen Grazer Mannschaft ist der erst 18-jährige Österreicher Valentin Bader. Dem Linebacker gelangen in neun Spielen drei Interceptions, auch in schwierigen Situationen behielt Bader, der auch im U-19-Nationalteam steht, stets die Nerven.