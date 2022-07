Austrian Bowl: Stärkste Defense gegen fairstes Team um Platz 3

Dragons-Quarterback Chad Jeffries wurde zum Liga-MVP gekürt. Nico Hrouda, der 19-jährige Quarterback der Vikings, erhielt die Auszeichnung zum „Youngster of the Year“. Offensive-MVP ist der US-amerikanische Running Back Devontae Jordan (Vienna Vikings), Defensive-MVP Hugo Dyrendahl (Defensive Line, Telfs Patriots). Über den Titel „Coach of the Year“ durfte sich Telfs-Trainer Nick Kleinhansl freuen, der selbst überigens auch immer wieder als Receiver aufläuft, falls er benötigt wird.

Dass Running Back Devontae Jordan von den Dacia Vikings Offensive-MVP wurde, kam wenig überraschend. Jordan’s Performance ist eine Klasse für sich, die er immer wieder unter Beweis stellt. Er führt mit Abstand die Rushing-Yards-Tabelle der AFL an und konnte in gerade einmal zehn Spielen 23 Touchdowns erzielen. Er erlief diese Saison über 1600 Yards, was 8.3 Yards pro rushing attempt bedeutet. Nicht nur als Ballläufer ist der Import-Spieler brandgefährlich, sondern auch als Passempfänger konnte der US-Amerikaner glänzen. Mit mehr als 400 Receiving Yards und einigen Touchdowns gelang es dem RB der Violetten über 2000 Yards zu erspielen. Zusätzlich, konnte das Multitalent auch sein Können als Passgeber beweisen, indem er etwa im ersten Aufeinandertreffen mit den SWARCO Raiders einen Pass zu einem Touchdown (Fabian Eder) anbringen konnte.

Er dankte natürlich seiner O-Line, „ohne die ich diesen Erfolg nicht hätte”, streute Jordan seinen Teamkollegen Rosen, angesprochen auf seinen MVP Titel. Und zum bevorstehenden Spiel meint er: „Um eine nationale Meisterschaft zu spielen, ist an sich schon eine Ehre, aber ein Teil davon zu sein, dass die Vikings einen weiteren nationalen Titel gewinnen können, ist für mich eine noch größere Ehre.“ Jordan erwartet jedenfalls ein umkämpftes Spiel. „Ich glaube aber, dass wir mit unserem Spielplan und unserer Mentalität eine gute Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen”, fügt er noch hinzu.

Nico Hrouda ist "Youngster of the Year"

Noch ein Vikinger wurde geehrt: Neben dem Offensive-MVP stellen die Dacia Vikings auch den Youngster of the Year der AFL: QB Nico Hrouda. Der gerade einmal 19-Jährige bestreitet seine erste Saison als Starter der AFL-Kampfmannschaft. Hrouda, ein Eigengewächs der Vikings Academy, bestand während der Saison auch seine Matura. Währenddessen spielte er sich in den Vordergrund der AFL, und konnte über die reguläre Spielzeit mehr als 1900 Yards und 23 Touchdowns an seine Receiver anbringen. Mit einer Completion Percentage von 63,1 Pozent und einem Passer-Rating von 109,5 nach NFL-Standards etablierte sich Hrouda in seiner Premierensaison als einer der besten QBs der AFL und bester Nicht-Import. Diese Offense, die zusätzlich noch auf einen Top Receiver-Pool setzt, ist sehr schwer zu verteidigen, weshalb die Männer mit dem Thorhammer sich auch als die beste Offense der Liga bezeichnen dürfen.

Auch Hroudawidmet seinen Award der Mannschaft: Vermutlich ist aber neben der Leistung auch die Mentalität und der Wille des Spielmachers die stärkste Waffe. „Ich war noch nie ein großer Fan von individuellen Awards, weil Football meiner Meinung nach der ultimative Teamsport ist und alleine kann man nur bedingt etwas erreichen. Trotzdem bin ich natürlich dankbar, dass ich zum Youngster of the Year erkoren wurde, aber ohne Goldene am Ende bin ich nicht zufrieden”, zeigt sich Spielmacher heute hungrig auf mehr.

Chad Jeffries: Wertvollster Spieler der Liga

League MVP (Wertvollster Spieler der Liga) in der AFL 2022 ist aber Quarterback Chad Jeffries von den Danube Dragons. Der US-Amerikaner wurde 2018 erstmals von den Danube Dragons unter Vertrag genommen. Es war seine erste Verpflichtung in Europa. Er hat sich damals nicht nur in Wien verliebt, sondern auch seine Lebensgefährtin Petra gefunden. Einige Jahre später ist er Vater eines Sohnes (Julian) und steht nun erstmals mit seinem Team im Finale um die Austrian Bowl.

Jeffries ist nicht der klassische Pocket Passer, er ist äußerst flink und läuft oft selbst. Dass er alles dafür gibt, sein Team zum Sieg zu führen, hat er bereits mehrmals bewiesen, in dem er selbst für seinen Spieler blockt. „Aber nur mit meinen starken Jungs in der Offensive Line, meinen Receivern, die meine Pässe fangen und unseren Running Backs ist so ein Erfolg möglich”, weiß auch Jeffries.