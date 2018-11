Mit 20 Passes über insgesamt 283 Yards übertraf der Quarterback der New England Patriots beim 27:13-Erfolg bei den New York Jets die Marke von Peyton Manning (79.279) und ist mit insgesamt 79.416 Yards in Grunddurchgang und Play-off die neue Nummer eins der Profiliga.

Die Cleveland Browns haben kurz vor der Egalisierung eines Negativ-Rekords der National Football League doch noch auswärts gewonnen. Nach 25 Niederlagen seit Oktober 2015 siegte Cleveland am Sonntag bei den Cincinnati Bengals mit 35:20. Die "Bestmarke" von 26 Auswärts-Niederlagen in Serie in der NFL bleibt damit im alleinigen Besitz der Detroit Lions (2007-2010).

Sonntag-Ergebnisse der National Football League (NFL): Cincinnati Bengals - Cleveland Browns 20:35, Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars 24:21, New York Jets - New England Patriots 13:27, Philadelphia Eagles - New York Giants 25:22, Baltimore Ravens - Oakland Raiders 34:17, Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers 27:9, Carolina Panthers - Seattle Seahawks 27:30, Los Angeles Chargers - Arizona Cardinals 45:10, Indianapolis Colts - Miami Dolphins 27:24, Denver Broncos - Pittsburgh Steelers 24:17, Minnesota Vikings - Green Bay Packers 24:17.