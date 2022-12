American Football Nächster Dämpfer für Indianapolis Colts mit Raimann

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Dallas auf verlorenem Posten: Die Indianapolis Colts mit Raimann Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Indianapolis Colts sind am Montagabend (Ortszeit) in der NFL mit Bernhard Raimann in der Startformation bei den Dallas Cowboys untergegangen. In einem lange ausgeglichenen Spiel scorte die Heimmannschaft im letzten Viertel 33 Punkte ohne Gegenpunkte und gewann letztlich 54:19. Die Colts haben mit vier Siegen bei acht Niederlagen und einem Remis in der NFC praktisch keine Chancen mehr auf die Playoffs, Dallas liegt in der AFC mit neun Siegen bei drei Niederlagen auf Kurs.