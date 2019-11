New England nimmt in NFL späte Revanche an Philadelphia .

Die Topteams der National Football League (NFL) sind nach ihren ersten Saisonniederlagen am Sonntag wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Während sich die San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals mit 36:26 durchsetzten, revanchierten sich die New England Patriots mit einem 17:10-Auswärtssieg bei den Philadelphia Eagles für ihre Super-Bowl-Niederlage von 2018.