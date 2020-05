NFL will Spielplan in kommender Woche veröffentlichen .

Die NFL will Ende kommender Woche ihren Spielplan für die neue Saison veröffentlichen und dabei mehrere Optionen aus Rücksichtnahme auf die Coronakrise benennen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag unter Berufung auf den ranghohen Ligafunktionär Troy Vincent. Die NFL-Saison soll am 10. September beginnen, der Super Bowl ist für den 7. Februar 2021 in Tampa vorgesehen.