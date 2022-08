American Football Raimann mit starker Leistung in zweitem NFL-Preseason-Spiel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Erneut eine starke Leistung von Raimann Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ootball-Hoffnung Bernhard Raimann hat auch in seinem zweiten Einsatz in einem NFL-Vorbereitungsspiel für die Indianapolis Colts überzeugt. Der 24-jährige Offensive Tackle, der Ende April als erster Österreicher im NFL-Draft in Runde drei ausgewählt worden war, stand am Sonntag beim 26:27 der Colts gegen die Detroit Lions über weite Strecken am Feld und zeigte in Indianapolis eine sehr solide Vorstellung. Laut mehreren US-Experten festigte Raimann seine Position im Kader.