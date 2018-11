Der Liga-Spitzenreiter kassierte nach bis dahin acht Siegen in Folge im Schlager bei den New Orleans Saints mit 35:45 die erste Saisonniederlage. Saints-Quarterback Drew Brees überzeugte mit vier Touchdown-Pässen und 346 Yards Raumgewinn.

Sein Team ist mit einer Siegbilanz von 7:1 in der National Football Conference (NFC) nun erster Verfolger der Rams (8:1). Die American Football Conference (AFC) führen nach einem 37:21 bei den Cleveland Browns weiterhin die Kansas City Chiefs (8:1) an. Zweiter sind nach einem 31:17-Heimsieg im Prestigeduell mit den Green Bay Packers die New England Patriots. Es war der sechste Sieg in Folge für den Finalisten der Vorsaison, der nun bei einer Bilanz von 7:2 hält.

NFL-Ergebnisse vom Sonntag: Washington Redskins - Atlanta Falcons 14:38, Buffalo Bills - Chicago Bears 9:41, Minnesota Vikings - Detroit Lions 24:9, Cleveland Browns - Kansas City Chiefs 21:37, Miami Dolphins - New York Jets 13:6, Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 16:23, Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 42:28, Denver Broncos - Houston Texans 17:19, Seattle Seahawks - Los Angeles Chargers 17:25, New Orleans Saints - Los Angeles Rams 45:35, New England Patriots - Green Bay Packers 31:17