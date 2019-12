Im Jänner steht in Florida für das Duo ein einmonatiges Trainingslager auf dem Programm, NFL-Veteranen und Draft-Talente nehmen daran teil. Frühestens im März werden Seikovits und Platzgummer erfahren, ob sie eine Chance in der NFL bekommen. Infrage käme dann eine Verpflichtung als Free Agent oder als Mitglied der Practice Squad durch das International Player Pathway Program.

"Dass aus Österreich gleich zwei Athleten für das Training des NFL International Player Pathway Program aufgrund ihrer Top-Leistungen ausgewählt wurden, erfüllt mich natürlich mit großem Stolz. Es ist dies ein Beleg für die hohe Qualität und Intensität der Ausbildungsprogramme in unseren Vereinen und den Willen, die Ausdauer und die Zielstrebigkeit unserer Amateur-Athleten", wurde AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck am Dienstag in einer Aussendung zitiert.