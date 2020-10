Die Tennessee Titans verteidigten ihre weiße Weste mit einem 42:36 in der Verlängerung gegen die Houston Texans. Erst sieben Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war den Titans der letzte Touchdown gelungen, durch den Extrapunkt schafften sie den Ausgleich und erzwangen die zusätzliche Spielzeit. Sie kommen in der NFL auf vier Siege in vier Spielen.

Die New England Patriots konnten beim 12:18 gegen die Denver Broncos zwar wieder mit dem zuletzt mit dem Coronavirus infizierten Cam Newton als Quarterback antreten, kassierten aber dennoch die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel. Die New York Giants und die Atlanta Falcons holten dagegen jeweils ihren ersten Saisonsieg. Die Giants bezwangen das Washington Football Team 20:19, die Falcons gewannen bei den Minnesota Vikings 40:23. Alle vier Teams kommen auf einen Sieg bei fünf Niederlagen.