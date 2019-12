Tom Brady unterlag mit New England in Houston .

Quarterback-Star Tom Brady und die New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Super-Bowl-Champion unterlag am Sonntag (Ortszeit) bei den Houston Texans knapp 22:28 (3:14). Der 42 Jahre alte Brady blies in der zweiten Hälfte mit drei Touchdown-Pässen zur Aufholjagd. Er warf allerdings auch eine Interception.