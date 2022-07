American Football Vienna Vikings gewinnen ELF-Schlager gegen Raiders klar

Vienna Vikings bleiben weiter ungeschlagen Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Vienna Vikings haben auch das zweite "Battle for Austria" gegen die Raiders Tirol gewonnen und damit ihre weiße Weste in der European League of Football eindrucksvoll bewahrt. Die Wiener setzten sich am Sonntag vor etwa 4.500 Zuschauern in der Generali Arena souverän mit 29:13 durch und blieben damit in ihrer ELF-Debütsaison auch das siebente Saisonspiel ungeschlagen. Für die Raiders gab es nach zuletzt vier Siegen in Serie wieder eine Niederlage.