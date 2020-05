Baden: Sechs Verletzte nach Messerattacke .

Zu einer brutalen Bluttat mit insgesamt sechs Verletzten ist es in der Nacht auf heute in Baden gekommen. Dabei dürften nach ersten Informationen an mindestens drei Tatorten in Baden insgesamt fünf Personen, darunter auch Jugendliche, von einem männlichen Täter mit einem Messer attackiert worden sein.