AMS Knapp 375.000 Personen zu Jahresende arbeitslos gemeldet

Minister Martin Kocher verweist auf sehr robusten Arbeitsmarkt Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

E nde Dezember waren 374.871 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Davon waren 65.653 Personen in Schulungen, teilt das Arbeitsministerium am Montag mit.