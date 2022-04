Waldhäusl-Prozess ging in die vierte Runde

Werbung

Mit der Befragung des ehemaligen Chefs der Zweitangeklagten startete der vierte Prozesstag in der Schöffenverhandlung gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl und eine Landesbeamtin. Die beiden müssen sich seit Februar vor Gericht verantworten, weil ihnen vorgeworfen wird, Minderjährige rechtswidrig in einer unter Berücksichtigung der Grundsätze des Kindeswohls ungeeigneten Unterkunft in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) untergebracht zu haben. Bei der Beamtin steht, wie berichtet, neben Amtsmissbrauch auch Fälschung eines Beweismittels im Raum. Sie soll eine Nachricht unvollständig vorgelegt haben.

Errichtung unter "unglaublichem Zeitdruck"

Vor dem Landesgericht St. Pölten forderte in der Früh eine kleine Gruppe an Demonstranten wie bereits an den vorhergehenden Prozesstagen, dem FPÖ-Politiker Waldhäusl die Asyl-Agenden zu entziehen, als der mittlerweile pensionierte Abteilungsleiter im Zeugenstand Platz nahm. Er sprach in Bezug auf Drasenhofen von der im Rahmen des Maßnahmenplans vorgesehenen Schaffung einer eigenen Einrichtung für Jugendliche, die in anderen Quartieren "nicht mehr betreubar sind". Das sei unter "unglaublichem Zeitdruck" passiert. Der Abteilungsleiter hatte in E-Mails an das Büro von Waldhäusl darauf verwiesen, dass bei Einhalten der fachlichen Voraussetzungen mehr Zeit nötig sei. Seine Einwände seien ignoriert bzw. ihm als Verzögerung angekreidet worden, meinte der Zeuge. In einer „degradierenden“ E-Mail sei ihm die Zuständigkeit für das Projekt quasi entzogen worden. „Da hab‘ ich mir gedacht, ich brauch mich nicht mehr einmischen.“ Den Vertrag für Drasenhofen habe nicht er unterschrieben, sondern der Landesrat, betonte der Zeuge.

Gespannt erwartet worden war die Befragung des Zeugen aufgrund der Ausführungen der beschuldigten Landesbeamtin. Sie hatte in ihrer Einvernahme immer wieder darauf verwiesen, dass ihr Dinge angedichtet werden, für die sie gar nicht zuständig gewesen sei. Die Tätigkeiten habe sie nur zur Unterstützung ihres Chefs ausgeführt.

Stacheldrahtzaun: „Verunglücktes politisches Signal“

Den Stacheldrahtzaun, der im Zentrum der Vorwürfe steht, wertet der damalige Abteilungsleiter als „verunglücktes politisches Signal“. Er selbst kenne ihn aber nur aus Medien. Erfahren habe er davon durch ein Telefonat der Zweitangeklagten. Grundsätzlich meinte er dazu: „Ein Stacheldraht ist schon ein Problem. Vor allem dann, wenn er freiheitsbeschränkend wirkt.“

Der Prozess läuft heute noch weiter bis zum Nachmittag. Mehrere weitere Prozesstage sind noch bis Anfang Juli angesetzt.

Beschuldigte bestritten die Vorwürfe

Die beiden Beschuldigten, Landesrat Waldhäusl und die ehemalige Beamtin, bestritten in ihrer Einvernahme im Februar, die Vorwürfe rund um die Verlegung minderjähriger Flüchtlinge in das mit Stacheldraht begrenzte Asylquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach).

Untergebracht wurden dort im November 2018 mindesten 14 Jugendliche. Nach einem öffentlichen Aufschrei hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wenige Tage nach der Eröffnung der Asylunterkunft ihre Verlegung an einen anderen Standort angeordnet.