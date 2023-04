Angeklagter Beamter berief sich im BVT-Prozess auf Weisungen

Werbung

Der Beamte war federführend mit der operativen Umsetzung einer Kooperationsvereinbarung befasst, die das BVT mit dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad geschlossen hatte. Demnach sollte der General, der in Raqqa ein Gefängnis geleitet hatte und von Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes zumindest gewusst haben soll, nach Österreich gebracht werden, weil er in Frankreich, wo er bereits um Asyl angesucht gehabt hatte, angeblich nicht mehr sicher war. Dessen Gefährdung sei ihm "absolut plausibel" erschienen, gab der Ex-Chefinspektor am Wiener Straflandesgericht zu Protokoll: "Wenn jemand in seiner Funktion vom syrischen Regime desertiert, ist er gefährdet. Er ist ja Geheimnisträger." Im Auftrag seines Vorgesetzten - eines mitangeklagten, aber krankheitsbedingt nicht verhandlungsfähigen früheren BVT-Abteilungsleiters - habe er hinsichtlich des Generals eine "Gefährdungsprognose für das BFA" erstellt, schilderte der Beamte. Deren Inhalt habe er vom Abteilungsleiter übernommen, der die entsprechenden Informationen "vom Partnerdienst" bezogen hätte: "Wenn ich als Schreibkraft des Abteilungsleiters missbraucht werde, dann ist das so. Das hinterfragt man nicht. Weisung ist Weisung." In der ganzen Sache sei "überhaupt nichts passiert ohne Auftrag und ohne Rücksprache" mit dem Abteilungsleiter, betonte der Beamte.

Für den General ein Asylverfahren einzuleiten, obschon in Frankreich eines im Laufen war, sei aufgrund einer "Weisung von oben" erfolgt, erklärte der Ex-Chefinspektor. Er habe die maßgeblichen fremdenrechtlichen Bestimmungen nicht im Detail gekannt, sondern sich an seine Vorgaben gehalten: "Wir sind Hierarchie. Wir sind verpflichtet, Weisungen nachzukommen". Man könne nicht "anfangen, jede Weisung zu hinterfragen".

Er selbst habe sich einen Nutzen für Österreich aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Mossad erwartet, bemerkte der Ex-BVT-Chefinspektor: "Die haben wir auch bekommen." Der General sei ja vom Mossad vernommen worden, er sei bei Befragungen des Offiziers teilweise dabei gewesen. Auch für Österreich relevante Informationen über die Lage in Syrien und nach Europa geflüchtete Syrer seien dabei zutage gekommen: "Die sind verschriftet worden vom Partnerdienst." Es handle sich um "streng Klassifiziertes", das sich "im Eigentum des Partnerdienstes" befinde. Dieser sei "verpflichtet, die nicht herzugeben".

Der BVT-Beamte übernahm im Sommer 2015 den General in Salzburg, wohin er aus Frankreich gebracht worden war, chauffierte diesen nach Traiskirchen, war bei dessen fremdenpolizeilicher Erstbefragung dabei und besorgte ihm eine Unterkunft. Bereits am 2. Dezember 2015 erhielt der syrische General Asyl. Eine Gefährdung der Sicherheitslage in Österreich sei dadurch nicht gegeben gewesen, meinte der Angeklagte unter Verweis auf "Informationen aus der Community".

Anfang 2016 trat dann eine NGO - die Commission for International Justice and Accountability (CIJA) - mit Hinweisen auf mögliche Kriegsverbrechen des Generals ans Justizministerium heran. Dazu bemerkte der angeklagte frühere BVT-Chefinspektor, die CIJA habe "bis zum heutigen Tag keinen einzigen Beweis für Kriegsverbrechen" geliefert. Seine Vorgesetzten hätten allerdings unverzüglich den israelischen Partnerdienst "einbestellt". Am 15. Februar 2016 sei eine Delegation aus Israel nach Österreich gekommen und habe in einem abhörsicheren Raum "versichert, dass dezidiert keine Hinweise auf Kriegsverbrechen vorliegen".

Mittlerweile dürfte sich diese Einschätzung geändert haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den General wegen Beteiligung an Körperverletzungen und Folter in Syrien, wobei sich die Erhebungen auf den Zeitraum 2013 beziehen. Was den fremdenrechtlichen Status des möglichen Kriegsverbrechers betrifft, wurde ein Asyl-Aberkennungsverfahren durchgeführt. Der Mann hält sich aber auf Basis eines so genannten Duldungsrechts weiter in Österreich auf - er kann de facto aus menschenrechtlichen Gründen nicht nach Syrien abgeschoben werden, da er dort mit einer ernsthaften Gefahr für Leib und Leben rechnen müsste.