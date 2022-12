Frau niedergestochen Angeklagter in oö. Mordversuchsprozess nicht geistig abnorm

Der Angeklagte zu Prozessstart Foto: APA/VERENA LEISS

E in 52-jähriger Syrer, der im Mai auf der Oberen Donaulände in Linz seine Frau niedergestochen haben soll und deshalb wegen des Vorwurfs des Mordversuchs vor Gericht steht, ist laut dem psychiatrischen Gutachten von Adelheid Kastner nicht geistig abnorm. Für die von ihm behaupteten Erinnerungslücken gebe es keine medizinische Erklärung, außer dass er sich nicht erinnern wolle, so die Gutachterin. Der Angeklagte meint, dass Kastner "die orientalische Mentalität nicht kennt".