Tötung Möglicher Terror-Angriff an französischer Schule

Die Polizei steht noch im Einsatz Foto: APA/AFP

E in mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einer Schule im nordfranzösischen Arras einen Lehrer getötet. Zwei Menschen - ein weiterer Lehrer und eine Aufsichtsperson - seien bei dem Angriff schwer verletzt worden, hieß es am Freitag in Polizeikreisen. Schülerinnen oder Schüler seien nicht verletzt worden. Die Tat könnte einen terroristischen Hintergrund haben. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige "Allahu akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben.