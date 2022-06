Anhörung Schulmassaker in Texas: Weitere Fehler der Polizei offenbart

Bei dem Massaker in Uvalde starben 19 Schüler und zwei Lehrerinnen Foto: APA/dpa

F ast einen Monat nach dem Massaker an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas werden weitere dramatische Fehler bei dem Polizeieinsatz bekannt. Bei einer Anhörung im texanischen Senat sagte am Dienstag der Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas, Steven McCraw, bereits drei Minuten, nachdem der Schütze einen Klassenraum betreten und das Feuer eröffnet habe, seien neun Polizisten vor dem Raum gewesen, zwei davon mit Gewehren.