Mindestens 121 verwahrloste Hunde: Keiner ahnte etwas .

„Mindestens“ 121 Chihuahuas wurden in der Gemeinde Weitra im Bezirk Gmünd unter erbärmlichsten Bedingungen in einem Haus gehalten: Laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch werden es täglich mehr, weil auch einige trächtige dabei sind. Teilweise verenden Hunde wieder.“ Erst vor einem Jahr habe der Amtstierarzt die Situation vor Ort unter die Lupe genommen – und nichts Beanstandenswertes in einer damals noch überschaubaren Hundepopulation wahrgenommen. Ein anonymer Hinweis brachte die außer Kontrolle geratene Sache nun ans Tageslicht.