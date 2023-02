Ermittlung Anklagen für weitere Teenager nach Halloween-Nacht in Linz

AB APA / BVZ.at

Insgesamt acht Anklagen nach Ausschreitungen Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

N ach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz hat die Staatsanwaltschaft drei weitere Anklagen erhoben. Die Jugendlichen - ein 15-jähriger Kosovare, ein 16-jähriger Syrer sowie ein 18-jähriger Afghane - sollen pyrotechnische Gegenstände auf Polizisten geworfen haben. Gegen 50 Beschuldigte wurden die Ermittlungsverfahren eingestellt, informierte die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressekonferenz.