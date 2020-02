Mathematik-Zentralmatura mit mehr Halbe-Punkte-Aufgaben .

Bei der Mathematik-Zentralmatura wird es heuer doppelt so viele Aufgaben geben, bei denen die Schüler auch halbe Punkte erreichen können. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch an. Ab sofort gibt es mehr ehemalige Mathe-Maturaaufgaben zum Download, ab 17. Februar wird eine Hotline für Lehrer, Eltern und Schüler eingerichtet.