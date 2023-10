Bildende Kunst Anselm Kiefer gestaltet den Eisernen Vorhang der Staatsoper

Anselm Kiefer gestaltet den nächsten Eisernen Vorhang der Staatsoper Foto: APA / museum in progress

Werbung

D er prominente deutsche Künstler Anselm Kiefer gestaltet den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper für den Rest der Saison 2023/24. Das wurde am Sonntag bekanntgegeben. Präsentiert wird das 176 Quadratmeter umfassende Großbild am 8. November. Seit 1998 wird im Rahmen einer von museum in progress konzipierten Ausstellungsreihe der originale Eiserner Vorhang von Rudolf Eisenmenger (1902-1994) von einer jährlich wechselnden Arbeit mit Magneten verdeckt.