Anti-muslimische Haltung Große Pariser Moschee klagt Autor Michel Houellebecq

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Houellebecq äußerte bereits zuvor Kritik am Islam Foto: APA/AFP

"Aufstachelung zum Hass" sieht die Große Pariser Moschee in Äußerungen Michel Houellebecqs - und klagt den Autor. In einem Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray, das in dessen Magazin "Front Populaire" erschien, sprach Houellebecq laut "Presse" von Widerstandskämpfen in Frankreich, sollten Gebiete unter islamische Kontrolle kommen: "Es wird Attentate und Schießereien in den Moscheen geben, in den von Muslimen besuchten Cafés, kurz, umgekehrte Bataclans."