Tiere Antilopen- und Erdmännchenbabys im Zoo Schmiding

Dikdiks zählen zu den kleinsten Antilopen der Welt Foto: APA/Zoo Schmiding/Reichenberger

D er Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels freut sich über Nachwuchs bei den Erdmännchen und den Dikdik Antilopen. Die Erdmännchen-Babys, die die ersten Tage ihres Lebens in der Höhle verbracht haben, wagen sich mittlerweile bereits ins Freie und kuscheln in der Herbstsonne mit ihrer Mama. Auch die kleine Antilope geht schon ab und zu auf Erkundungstour in die Außenanlage.