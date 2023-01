Anzeige Polizei findet Waffen bei Jugendlichen in Wien

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schüsse aus Fenster lassen Brüder auffliegen Foto: APA/LPD WIEN

Z ahlreiche Waffen hatten zwei Jugendliche in einer Wohnung in der Columbusgasse in Wien-Favoriten gehortet. Am Silvesterabend feuerten die Brüder mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster in die Luft. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, die beiden Serben (18) flogen auf.