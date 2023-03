Medikament Apotheker wollen Kinder-Antibiotika weiter selbst herstellen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rezepturen bereits ausgearbeitet Foto: APA/THEMENBILD

D ie Apothekerkammer hat ihr Angebot zur Herstellung von Antibiotikasäften für Kinder wegen des Medikamentenmangels bekräftigt. In Kooperation mit der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) wurden die Rezepturen von Arzneispezialitäten, die Ibuprofen, Paracetamol- und Amoxicillin enthalten, so weit ausgearbeitet, dass diese in der Apotheke individuell angefertigt werden können, hieß es gegenüber der APA. Die Kammer hofft weiterhin auf eine Lösung zur Finanzierung.