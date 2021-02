"Im Corona-Jahr 2020 ist der Stellenmarkt eingebrochen. Erstmals seit 2009 hat sich die Zahl der ausgeschriebenen Stellen signifikant verringert. Den Dienstleistungsbereich hat es dabei am härtesten getroffen: Hier waren mehr als ein Fünftel weniger Stellen als im Vorjahr offen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung.

Am stärksten war der Rückgang im Dienstleistungsbereich mit 22 Prozent weniger offenen Stellen. Im Produktionsbereich (-18 Prozent) und im öffentlichen Wirtschaftsbereich (-16 Prozent) gab es ebenfalls eine deutliche Reduktion des Jobangebots.

Nur weniger als zwei Drittel (62,7 Prozent) der offenen Stellen wurden von den Unternehmen an das Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Die Offene-Stellen-Quote (Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen) sank im Jahresabstand von 3,0 auf 2,6 Prozent.

Die Unternehmen konnten allerdings die freien Jobs etwas schneller besetzen als 2019: Rund die Hälfte der offenen Stellen (52,1 Prozent) war seit weniger als drei Monaten ausgeschrieben (2019: 47,2 Prozent). 22 Prozent der angebotenen Jobs waren dauerhafte Ausschreibungen, 2019 waren dies noch 26,7 Prozent.

Besonders häufig gesucht wurden Beschäftigte für Dienstleistungsberufe und Verkäuferinnen/Verkäufer (22,1 Prozent aller offenen Stellen im Jahresdurchschnitt 2020) sowie Personen für Handwerks- und damit verwandte Berufe (21,6 Prozent). Rund vier Fünftel der angebotenen Stellen waren Vollzeitjobs, knapp 10 Prozent waren saisonal begrenzt.