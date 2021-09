Mehr Menschen ohne Job als vor einer Woche .

Derzeit sind in Österreich 267.966 Menschen arbeitslos gemeldet, um 2.771 weniger als in der Vergleichswoche 2019. Allerdings hat die Anzahl der Schulungsteilnehmer gegenüber der Vorwoche um 1.186 auf 68.216 Personen zugenommen - damit sind derzeit 336.182 Menschen ohne Job, gab das Arbeitsministerium heute (Dienstag) bekannt. Vor einer Woche waren 335.058 auf Arbeitsuche oder in Schulungen. Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 63.389.