Steirer geriet mit Hand in Schredder .

Ein 48-jähriger Grazer ist am Freitag um 21.45 Uhr beim Reinigen einer Schreddermaschine an der Hand verletzt worden. Der Mann schaltete die Maschine aus, um sie zu reinigen. Ein Kollege schaltete sie aber wieder ein, als der 48-Jährige gerade seine Hand in dem Gerät hatte. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht klar. Der Arbeiter wurde ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.