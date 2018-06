"Auf alle Fälle wird die Gangart verschärft", meinte er am Donnerstag zur APA. Auch die AK lehnt den 12-Stunden-Tag dezidiert ab. Von Regierungsseite wurde am Donnerstag das Thema "Freiwilligkeit" betont.

Ab Freitag rollen die Belegschaftsvertreter-Konferenzen der Gewerkschaften unter anderem in Oberösterreich, Kärnten und Salzburg so richtig an. Tausende Personen werden insgesamt erwartet. Montag folgen dann Betriebsversammlungen, wenig überraschend während der Arbeitszeit. Diese sollen dann auch nicht geschlossen sondern nur unterbrochen werden, damit jederzeit neue Informationen den Produktionsprozess stören könnten.

Dazu kommt laut Wimmer eine Hotline über ÖGB und AK, in der Arbeitnehmer Arbeitszeitüberschreitungen in ihren Betrieben melden können: "Wir werden auch Fälle in die Auslage stellen", avisiert der FSG-Chef. Die Arbeitgeber könnten sich "ganz warm anziehen". Zurückhaltung werden man sich auch in der Herbstlohnrunde sicher keine auferlegen. "Alles, was uns die Arbeitgeber über die Regierung wegnehmen, werden wir uns über die KV-Runde zurückholen." Vielmehr werde man Druck für eine Arbeitszeit-Verkürzung machen, vor allem für Schichtarbeiter.

Die Koalition hat am Donnerstag versichert, ihren Antrag zur Höchstarbeitszeit noch zu verändern und die Freiwilligkeit von längerer Arbeit sicher zu stellen. In einer gemeinsamen Stellungnahme kündigen die Klubchefs August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) "Klarstellungen" vor dem parlamentarischen Beschluss an, freilich ohne ins Detail zu gehen.

Klar sei, dass der Acht-Stunden-Tag bleibe: "Wer freiwillig mehr arbeiten möchte, wird das in Zukunft können und somit entweder mehr Freizeit oder mehr Geld bekommen." Die Klubobleute richteten zudem wie am Tag davor Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Aufruf an alle Interessenvertreter, "sachlich zu bleiben, keinen falschen Jubel und keine Unwahrheiten zu verbreiten". Versichert wurde, dass noch die Stellungnahmen aus dem sogenannten Begutachtungsverfahren, das ÖVP und FPÖ selbst eingeleitet haben, berücksichtigt werden.

Auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wehrt sich gegen den Vorwurf eines Sozialabbaus wegen der Debatte über eine 60-Stunden-Woche und eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden. "Ich bitte Sie, keine Verunsicherung zu betreiben. Es gibt die 40-Stunde-Woche und den 8-Stunden-Tag. Dazu stehen wir", sagte sie vor dem EU-Sozialrat in Luxemburg.

Dem Leitenden Sekretär des ÖGB, Bernhard Achitz, ist es beim 12-Stunden-Arbeitstag-Entwurf indes zu wenig, zum Überstundenthema - wie von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) vorgeschlagen -, nur den Begriff "freiwillig" ins Gesetz zu schreiben. Auch die anderen geplanten Verschlechterungen müssten verhindert werden, der Entwurf solle über den Sommer überarbeitet werden, forderte Achitz.

Die Mitbestimmung der Betriebsräte müsse bleiben, so der Leitende Sekretär des Gewerkschaftsbundes. Derzeit sei für eine temporäre Ausweitung der Arbeitszeit auf 12 Stunden eine Betriebsvereinbarung notwendig. Jedes Jahr würden tausende solche Betriebsvereinbarungen abgeschlossen. Auch sei eine Klarstellung nötig, für wen die Arbeitszeitgesetze überhaupt gelten sollten. Laut Regierungsentwurf solle für Führungskräfte bis zur dritten Ebene keine Höchstarbeitszeit mehr gelten. Dies würde dann auch stellvertretende Abteilungsleiter oder Filialleitern in Supermärkten betreffen, so Achitz. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit hatten am Mittwoch bei einer Betriebsrätekonferenz der vida in Wien die Betriebsräte zum "massiven Widerstand" gegen eine Arbeitszeitausweitung aufgerufen.

Zur Entschärfung des Themas Anordnung von Überstunden hatte Strache am Mittwochabend in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens gemeint, es sei "jedes persönliche Interesse" von Arbeitnehmern als Ablehnungsgrund "zu akzeptieren." Er sei "gerne bereit das vielleicht auch noch besser zu definieren und den Begriff Freiwilligkeit auch noch ins Gesetz hineinzugießen. Denn genau das ist ja unser Anspruch." Es solle eben "kein Zwang" sein, so Strache.

Auch die Arbeiterkammer (AK) hat am Donnerstag bei ihrer Hauptversammlung in Feldkirch die von der Regierung geplante Erweiterung der maximal erlaubten Arbeitszeit auf 12 Stunden pro Tag dezidiert abgelehnt. "Unsere Mitglieder wollen den 12-Stunden-Tag nicht", stellte AK-Präsidentin Renate Anderl in ihrer Rede fest. Das neue Gesetz werde die AK-Mitglieder Geld, Gesundheit, Freizeit und Familie kosten.

Komme dieses Gesetz, würden 12-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen für viele Beschäftigte in Österreich zur Normalität, warnte die AK-Präsidentin. Beruf und Familie würden schwerer vereinbar, und Vorgesetzte hätten es noch einfacher, "einseitig anzuschaffen, dass man länger zu arbeiten hat", so Anderl. "Ich sage Nein zur einseitigen Ausweitung der Höchstarbeitszeiten, Nein zu einem Lohnraub und zu einem Angriff auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie", betonte die AK-Präsidentin. Im Gegenteil brauche es eine Verkürzung der Arbeitszeit und mehr Selbstbestimmtheit der Beschäftigten.

Anderl stützte sich bei ihren Aussagen auch auf die gemeinsam mit dem ÖGB durchgeführte Mitgliederbefragung "Wie soll Arbeit?". Demnach lehnten bei der Umfrage 89 Prozent der Menschen den generellen 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche ab. Für die AK sei das "ein klarer Auftrag: der Auftrag, gegen die drohenden Verschlechterungen anzukämpfen und Druck für Verbesserungen zu machen", so Anderl. Man werde mit aller Kraft gegen den generellen 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche eintreten.