ARBÖ Stärkstes Reisewochenende in diesem Sommer erwartet

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ferienbeginn in Süddeutschland und Formel 1 in Ungarn fallen zusammen. Foto: APA

E s droht eines der verkehrsreichsten Wochenenden in diesem Sommer: Davor warnte am Dienstag der ARBÖ in einer Aussendung. In Süddeutschland, konkret in Baden-Württemberg und Bayern, starten die Ferien. Am Hungaro-Ring bei Budapest findet der Formel 1 Grand Prix von Ungarn statt. Zudem wird am Samstag in St. Pölten der Sieger der Austrian Football League (AFL) im Zuge der Austrian Bowl XXXVII gekürt.