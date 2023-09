Argentinien gewinnt dank Messi erstes Qualispiel für WM 2026

Mit der Partie in Buenos Aires eröffnete der amtierende Weltmeister weltweit den Kampf um Tickets für WM 2026. Zum ersten Mal in der Geschichte werden 48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli 2026 statt. Nach dem Auftaktsieg vor heimischem Publikum treffen die Argentinier am kommenden Dienstag in der Höhe von La Paz auf Bolivien. Brasilien startet am Freitag (Ortszeit) zu Hause gegen Bolivien in die Qualifikation.

Messi sieht die Gegner topmotiviert. "Jeder will Argentinien schlagen - und jetzt, weil wir Weltmeister sind, umso mehr", sagte der 36-Jährige. Er selbst sei im Finish der Partie etwas müde geworden, meinte der Routinier. Er war im Sommer von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die USA gewechselt.