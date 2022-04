Argentinien Staatsanwaltschaft fordert Anklage gegen Maradona-Ärzteteam

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Argentinische Justiz befasst sich mit Tod des Superstars (Archivbild) Foto: APA/sda/dpa

D ie zuständige Staatsanwaltschaft in Argentinien hat eine Anklage gegen das medizinische Pflegeteam des im November 2020 verstorbenen Diego Maradona wegen fahrlässiger Tötung gefordert. In ihrer am Mittwoch eingereichten Anklage werfen die Staatsanwälte acht Ärzten und Pflegern vor, Maradona falsch behandelt und "seinem Schicksal überlassen" zu haben, wie die Nachrichtenagentur Telam berichtete.