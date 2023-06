Fußball Arnautovic bei Bologna-Sieg mit zehntem Serie-A-Saisontor

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Arnautovic traf für Bologna Foto: APA/AFP

Werbung

M arko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:2-Sieg seines Clubs Bologna auswärts gegen Lecce in der letzten Serie-A-Runde sein zehntes Saisontor erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler traf in der 58. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 und wurde 16 Minuten später gleichzeitig mit Stefan Posch ausgetauscht. Zuvor hatte Arnautovic in der 20. Minute Pech, als sein Tor vom VAR aberkannt wurde, weil ein Bologna-Kollege im Abseits gestanden war.