Eine Untersuchung beim Wiener soll Klarheit schaffen. Stefan Posch spielte als Rechtsverteidiger für Bologna durch. Bei Salernitana war Flavius Daniliuc ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz. Arnautovic war in den vergangenen beiden Liga-Partien nur auf der Bank gesessen. Ob der Stürmer nun für die EM-Qualifikationspartien am Freitag gegen Aserbaidschan und am darauffolgenden Montag gegen Estland ausfällt, ist offen.