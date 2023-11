Fußball Arnautovic zurück im ÖFB-Kader - Premiere für Entrup, Lawal

Arnautovic-Comeback im Nationalteam

M arko Arnautovic steht im 24-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 16. November in Tallinn gegen Estland und das Testspiel am 21. November im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland. Der Inter-Mailand-Legionär fehlte zuletzt wochenlang wegen einer Muskelverletzung, dürfte aber am Mittwoch in der Champions League bei Red Bull Salzburg sein Comeback geben.