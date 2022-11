Arsenal baute Tabellenführung nach City-Patzer aus

Werbung

Die beiden Treffer beim am Ende souveränen Auswärtssieg der Gunners erzielte Martin Ödegaard. Die Führung erzielte der Norweger nach einem Zuspiel von Fabio Viera aus kurzer Distanz (55.). Eine Viertelstunde vor Schluss verwertete er einen Abpraller (75.). Arsenal hält nach 14 Spieltagen bei 37 Punkten. Die Wolves um den langzeitverletzten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic überwintern als Tabellenletzter.

In Brentford avancierte Ivan Toney mit einem Doppelpack in der 16. und 98. Minute zum Matchwinner. Beim ersten Tor reichte Bfentford ein weiter Abschlag von Goalie David Raya und zwei gewonnene Kopfballduelle, um die City-Defensive zu überwinden. Danach hatte das Team von Pep Guardiola zwar deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nur sehr selten wirklich gefährlich vor das Gehäuse. Für den Ausgleich sorgte Phil Foden unmittelbar vor der Pause. In der zweiten Hälfte agierte der Meister weiterhin einfallslos. Die besseren Chancen hatte die konterstarke Truppe aus Westlondon, die in der 98. Minute neuerlich durch Toney entscheidend zuschlug.

Liverpool rückte nach dem überzeugenden Heimsieg in der Tabelle auf den sechsten Platz vor. Der nicht für die WM nominierte Brasilianer Roberto Firmino per Kopf (6.) und zweimal Darwin Nunez (21., 42.) trafen für die überlegenen Reds. Coach Jürgen Klopp musste das Spiel nach seiner Roten Karte, die er vor wenigen Wochen im Duell gegen Man City kassiert hatte, von der Tribüne aus verfolgen. Für ihn übernahm Pepijn Lijnders das Coaching. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die stark abstiegsbedrohten Saints, bei denen der neue Trainer Nathan Jones an der Seitenlinie stand, erzielte Che Adams (9.).

Der FC Chelsea konnte seine Krise nicht beenden und schaffte auch unter Trainer Graham Potter, Nachfolger von Thomas Tuchel, nicht den Anschluss an die Spitze. Das hitzige 0:1 bei Newcastle United war für die Londoner bereits die dritte Premier-League-Niederlage in Serie und das fünfte Spiel nacheinander ohne Sieg. Joe Willock (67.) sorgte mit seinem Tor dafür, dass Newcastle mindestens bis Weihnachten Tabellendritter bleibt.