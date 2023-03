Fußball Arsenal-Frauen setzen sich in CL gegen Bayern durch

Lesezeit: 2 Min

Zadrazil (rechts) und Bayern scheiterten an Arsenal Foto: APA/AFP

M anuela Zinsberger und Laura Wienroither haben sich mit Arsenal im Viertelfinale der Fußball-Champions-League gegen ihre ÖFB-Teamkollegin Sarah Zadrazil und deren FC Bayern München durchgesetzt. Arsenal schaffte trotz eines 0:1 im Hinspiel im Retourmatch in London am Mittwoch mit einem dominanten 2:0 den Aufstieg. Carina Wenninger indes kam mit AS Roma in Barcelona 1:5 (gesamt 1:6) unter die Räder.