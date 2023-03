Arsenal nach 3:0 bei Fulham wieder fünf Punkte vor ManCity

Werbung

ManCity hatte bereits am Samstag auswärts gegen Crystal Palace mit 1:0 gesiegt. Der Dritte Manchester United kam ohne den angeschlagenen Marcel Sabitzer gegen Schlusslicht Southampton über eine Nullnummer nicht hinaus. Das Remis muss angesichts der Tatsache, dass die Hausherren schon ab der 34. Minute in Unterzahl agieren mussten, allerdings nicht als Blamage eingestuft werden. Casemiro hatte nach einem Foul an Carlos Alcaraz, den er am Schienbein traf, zuerst Gelb und nach Videostudium zurecht die Rote Karte gesehen. Danach hätten beide Teams den Siegestreffer erzielen können.

Die "Red Devils" liegen schon elf Punkte hinter dem Lokalrivalen Manchester City zurück, haben allerdings eine Partie weniger ausgetragen.