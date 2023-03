Arsenal nach 4:0 gegen Everton fünf Zähler vor Man City

Werbung

Liverpool bezwang Wolverhampton nach Treffern von Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) in der Schlussphase mit 2:0 (0:0). Die Reds kletterten damit auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Manchester United wahrte im FA-Cup die Chance auf den Titel. Die Elf von Trainer Erik ten Hag mit Marcel Sabitzer in der Startelf setzte sich im Achtelfinale gegen West Ham mit 3:1 (0:0) durch. Die Gäste gingen nach einer torlosen ersten Spielhälfte zwar durch Said Benrahma (54.) in Führung, ein Eigentor von Nayef Aguerd (77.) verhalf United aber zum Ausgleich. Sabitzer wurde in der 86. Minute ausgetauscht, danach gelang den Red Devils durch Alejandro Garnacho (90.) und Fred (95.) die späte Entscheidung.

Arsenals Mann des Spiels war der 21-jährige Saka. Der rechte Flügelstürmer war zunächst aus spitzem Winkel mit einem Schuss unter die Latte erfolgreich, ehe er dem zögernden Idrissa Gueye vor dem 2:0 den Ball abluchste. Der Treffer zählte nach VAR-Studium, Martinelli war hauchdünn nicht im Abseits. Everton bäumte sich nach Seitenwechsel kurz noch einmal auf, mit Ödegaards 3:0 war die Partie aber gelaufen.