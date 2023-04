Arsenal und ManCity mit Siegen weiter im Gleichschritt

Werbung

Arsenal musste gegen Leeds eine gute halbe Stunde Schwerarbeit verrichten, war gegen den Nachzügler aber nach einem Elfmeter als Dosenöffner ungefährdet. Die "Gunners" haben gegen Teams der unteren Tabellenhälfte zu Hause weiter keinen Punkt abgegeben.

Gabriel Jesus holte mit einem Dribbling einen Strafstoß heraus, den der Stürmer selbst staubtrocken in die Mitte verwertete (35.). Der Brasilianer hatte über weite Strecken der Saison wegen einer Knieverletzung gefehlt und traf bei seiner Rückkehr in die Startelf gleich doppelt (55.). Dazwischen erzielte Benjamin White nach Maßarbeit von Gabriel Martinelli das 2:0 (47.).

Leeds verkürzte zwischenzeitlich mit einem abgefälschten Schuss von Rasmus Kristensen (76.). Ein Kopfball von Granit Xhaka nach Flanke von Martin Ödegaard resultierte aber im 4:1 (84.) und dem 23. Arsenal-Sieg in 29 Spielen. Maximilian Wöber verpasste nach neun Einsätzen in Folge für Leeds die Partie. Der Verteidiger hatte im österreichischen Teameinsatz gegen Aserbaidschan eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

In Manchester schoss Liverpool-Star Mohamed Salah die Gäste in Führung, ehe Haaland-Vertreter Julian Alvarez (27.) ausglich und Mittelfeldstar Kevin De Bruyne (46.) sowie Ilkay Gündogan (53.) den Meister klar in Führung brachten. Den Schlusspunkt setzte der überragende Jack Grealish (74.). Liverpool kassierte die neunte Saisonniederlage und muss als Achter auch angesichts der kommenden Aufgaben (Chelsea, Arsenal) gehörig um die Qualifikation für die Champions League zittern. Zumindest sieben Punkte werden auch nach diesem Wochenende auf die Top vier fehlen.

"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen Liverpool werden würde, und das erste Spiel nach der Länderspielpause ist immer schwierig", sagte Grealish. "Wir wollten dieses letzte Saisondrittel auf die richtige Art und Weise beginnen", betonte der englische Teamspieler. Mit Fortdauer der Partie zeigte sich ein Klassenunterschied, der angesichts von 22 Punkten zwischen den beiden Clubs auch in der Tabelle ablesbar ist.

"Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit hervorragend", sagte Grealish. Er drückte dem Spiel trotz persönlichen Schwierigkeiten den Stempel auf. "In der Halbzeit war ich auf der Toilette, mir war den ganzen Morgen schlecht. Aber jetzt geht es mir gut, ich fühle mich gut."

In Abwesenheit von Haaland erzielte der argentinische Weltmeister Alvarez seinen bereits 13. Saisontreffer. Haaland, der in 37 Spielen in allen Wettbewerben 42 Tore erzielt hat, erlitt am 18. März gegen Burnley eine Leistenverletzung.