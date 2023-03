Tennis Aryna Sabalenka spürt "Hass" in Garderobe

Sabalenka (rechts) spürt seit Kriegsausbruch auch viel Hass Foto: APA/Reuters

F ür die aus Belarus stammende Tennis-Weltranglisten-Zweite, Aryna Sabalenka, hat sich die Invasion Russlands in die Ukraine in den Garderoben der Turniere drastisch bemerkbar gemacht. "Das war wirklich hart für mich zu verstehen, dass es jetzt so viele Leute gibt, die mich grundlos hassen. Ich habe nichts getan", erzählte die 24-Jährige aus Minsk. Belarus dient zur Stationierung russischer Truppen und ist mit Russland verbündet, ist in den Krieg bisher aber nicht eingetreten.