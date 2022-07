Asien Erste Todesurteile seit Jahrzehnten in Myanmar vollstreckt

Ehemaliger Abgeordneter und bekannter Demokratie-Aktivist hingerichtet Foto: APA/dpa

D ie Junta in Myanmar hat trotz internationaler Proteste erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt. Vier im Jänner verurteilte Dissidenten seien hingerichtet worden, darunter der frühere Parlamentsabgeordnete und Hip-Hop-Künstler Phyo Zeya Thaw (41) und der prominente Demokratieaktivist Kyaw Min Yu (53), auch bekannt unter dem Namen Jimmy. Dies berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Montag.