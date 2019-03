Mindestens 20 Tote bei Überschwemmungen in Afghanistan .

Bei Überschwemmungen in der südafghanischen Provinz Kandahar sind nach Angaben der UNO mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen, unter ihnen mehrere Kinder, würden noch vermisst, teilte das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten am Samstag mit. Bis zu 2.000 Häuser in der Provinzhauptstadt Kandahar und umliegenden Bezirken seien womöglich beschädigt worden.