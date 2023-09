Marathon Assefa-Fabelweltrekord in Berlin - Kipchoge siegreich

Assefa-Triumph in Berlin Foto: APA/dpa

D ie Äthiopierin Tigist Assefa hat in Berlin den Marathon-Weltrekord deutlich verbessert. Die 29-jährige Vorjahressiegerin gewann am Sonntag in 2:11:53 Stunden und blieb damit klar unter der bisherigen Bestmarke der Kenianerin Brigid Kosgei, die 2019 in Chicago 2:14:04 gelaufen war. Der Kenianer Eliud Kipchoge gewann als erster Läufer zum fünften Mal in Berlin, verpasste in 2:02:42 den Weltrekord aber. Eine Klima-Störaktion vor dem Start wurde von der Polizei vereitelt.